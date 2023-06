Creati embrioni umani sintetici con cellule staminali per studiare malattie genetiche | il dilemma sull’etica

(Di giovedì 15 giugno 2023) Una notizia esclusiva pubblicata sul Guardian riporta l'annuncio rivoluzionario della biologa Magdalena ?ernicka-Goetz, proveniente dall'Università di Cambridge e dal California Institute of Technology. Durante il convegno annuale dell'International Society for Stem Cell Research a Boston, la ricerc

Non vi è alcuna prospettiva a breve termine che glisintetici -quindi senza l'intervento di sperma o la presenza di ovuli - vengano destinati all'uso clinico. Sarebbe inoltre ...Gliumani sintetici Le strutture ottenute dalle cellule staminali, scrive il quotidiano britannico, non hanno un cuore pulsante o l'inizio di un cervello, ma includono cellule che ...È il Guardian a riportare le parole esatte della ricercatrice: "Possiamo creare modelli simili aumani riprogrammando le cellule (staminali embrionali)". In realtà, l'obiettivo del team di ...

Creati embrioni umani sintetici per studiare malattie genetiche la Repubblica

"Gli embrioni sintetici, ai quali gli scienziati hanno appena dato vita, creano nuovi problemi etici perché, in questo momento, non sappiamo se queste nuove entità sono embrioni oppure no". Cosi David ...