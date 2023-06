Covid in Toscana | 23 morti negli ultimi sette giorni E 487 nuovi contagi 109 i ricoverati 1 in terapia intensiva

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il, purtroppo, non è scomparso, anche se tutti ne parlano meno., in, sono stati registrati 23. E 487casi di-19: 154 confermati con tampone molecolare e gli altri 333 con test rapido. Escludendo i tamponi di controllo, il 39% dei soggetti testati è risultato positivo

In Toscana 487 nuovi casi Covid e 23 decessi in una settimana Agenzia ANSA

