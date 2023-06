Covid | Clerici UniMi | “Ancora tanti casi e morti | monoclonali arma da utilizzare”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il direttore dipartimento Fisiopatologia Medico-chirurgica e trapianti dell’Università degli studi di Milano: "Sotrovimab unico che neutralizza Omicron', 'fragili guariscono prima e hanno tasso di mortalità più basso" “C’è la convinzione, non del tutto corretta, che l’emergenzasia finita”, ma in questa fase “una delle armi che possiamosono gli anticorpi. Tra questi, uno è fondamentale, il sotrovimab, l’unico monoclonale che mantiene la capacità di neutralizzare Omicron, l’ultima variante del virus: tutti gli altri non lo riconoscono”. Lo ha detto Mario, direttore dipartimento Fisiopatologia Medico-chirurgica e trapianti dell’Università degli studi di Milano, a margine del simposio ‘I mab hannoun ruolo nel trattamento precoce dei pazienti con ...