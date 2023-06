Corteo funebre partito | dopo i funerali | l' ultima volontà di Berlusconi

(Di giovedì 15 giugno 2023) Èpoco prima delle 10 del mattino ilche accompagnerà la salma di Silvioverso il tempio crematorio Panta Rei di Valenza Po, dove è atteso in mattinata. A prendere parte al, oltre al carro, quattro veicoli e un'auto di scorta della Polizia di Stato. Il tempio, in provincia di Alessandria, dista circa 120 km. In seguito alla cremazione le ceneri torneranno a Villa San Martino, dove saranno custodite nel mausoleo di famiglia, opera dello scultore Pietro Cascella. A quanto pare questa sarebbe stata l'di Silvio. La cremazione per poi riposare in pace nel mausoleo della sua Arcore. Il Cavaliere a quanto pare da tempo aveva fatto sapere ai familiari le sue ultime ...

10.33 Berlusconi, feretro a tempio cremazione Ildi vetture con il carroche porta il feretro di Silvio Berlusconi ha lasciato Villa San Martino ad Arcore, diretto a Valenza Po, dove - nel tempio "Panta Rei"in giornata è fissata la ...Ildi vetture con il carroche trasporta il feretro di Silvio Berlusconi è uscito poco fa dai cancelli di Villa San Martino ad Arcore diretto al Tempio Valenziano Panta Rei, in provincia ...Ildi vetture con il carroche trasporta il feretro di Silvio Berlusconi è uscito poco fa dai cancelli di Villa San Martino ad Arcore diretto al Tempio Valenziano Panta Rei, in provincia ...

Maria Brigida uccisa a Sant'Antimo, i funerali il 14 giugno a Melito senza corteo funebre Fanpage.it

La città di Valenza, in provincia di Alessandria, fin dalla prima mattina si è preparata ad accogliere il corteo in arrivo da Arcore per la cremazione del feretro di Silvio ...La città di Valenza, in provincia di Alessandria, fin dalla prima mattina si è preparata ad accogliere il corteo in arrivo da Arcore per la cremazione del feretro di Silvio ...