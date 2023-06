Corriere dello Sport – a sorpresa spunta Pippo Inzaghi per la panchina Lecce

(Di giovedì 15 giugno 2023) 2023-06-15 13:29:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal: Sulladelpuò finire a, reduce dalla cavalcata fino ai playoff con la Reggina. Riformerebbe la coppia dei fratelli-allenatori in Serie A insieme a Simone e raccoglierebbe l’eredità di Baroni. Decisivo, in questo senso, un incontro che ci sarà nei prossimi giorni tra Baroni e Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del. Il tecnico, dopo la salvezza, sta ragionando: ha offerte dalla Serie B e non ha ancora sciolto la riserva sul futuro.per il, arrivato in ...

Commenta per primo In attesa del nuovo allenatore - e probabilmente di un nuovo ds - il Napoli si muove sul mercato e secondo ilSport ha già avviato i contatti per Lazar Samardzic .Secondo quanto riporta ilSport, infatti, il Cavaliere avrebbe dato mandato di cedere il Monza ad una persona di grandi ambizioni, il magnate greco Evangelos Marinakis. La trattativa, ...Secondo quanto riportato dalSport, ...

PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Fine del giuoco” Tutto Napoli

Abbonati all'edizione digitale del Corriere dello Sport! Scegli l'abbonamento su misura per te. Sempre con te, come vuoi ...Abbonati all'edizione digitale del Corriere dello Sport! Scegli l'abbonamento su misura per te. Sempre con te, come vuoi ...