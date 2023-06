Cormac McCarthy | dall’elegia per un Eden perduto alla precipitazione negli abissi della psiche

Per due motivi non dovrei scrivere queste righe: prima di tutto perché non sono una critica letteraria, secondo perché di, morto all'età di 89 anni, non ho letto tutto, e soprattutto non ho letto l'ultimo libro pubblicato in Italia, Il passeggero (Einaudi 2023). Ma ci sono anche due motivi che mi ...E' morto, scrittore, drammaturgo e sceneggiatore statunitense, tra i più grandi autori americani.aveva 89 anni ed è morto nella sua casa di Santa Fe, in New ...... ecco chi era lo scrittore curioso e solitario scomparso martedì Sullo stesso argomento: Il pessimismo pacificato degli Stati Uniti nelle pagine diCosìha ampliato i ...

È morto lo scrittore Cormac McCarthy. Nei suoi romanzi la domanda su Dio Avvenire

Aveva 89 anni ed era considerato uno dei massimi scrittori americani. Tra le sue opere, anche la celebre "Trilogia della frontiera" ...Come è morto Cormac McCarthy, lo scrittore americano autore solo di capolavori: i suoi libri, il suo stile, la sua vita.