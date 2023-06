Corea del Nord | i racconti choc alla Bbc | “Non c’è più cibo | ormai si muore di fame in casa”

L'esercito sudcoreano ha annunciato che "laNord ha lanciato due missili balistici non identificati nel Mare Orientale", riferendosi allo specchio d'acqua noto anche come MareGiappone. Poco dopo le autorità nipponiche hanno ...InNord è in corso una grave crisi alimentare . La denuncia arriva da diversi organi di stampa internazionali. Tra questi un'inchiesta della Bbc rompe il silenzio dei cittadini nordcoreani: "Si ...Un venerdì libero al mese al personale non impiegato in fabbrica . Secondo quel che scrive Bloomberg, Samsung avrebbe scelto di concedere questo 'benefit' allo staff impiegato inSud a partire dalla settimana prossima. L'iniziativa rientra nel tentativo di trattenere i talenti, soprattutto giovani, che con la pandemia hanno rivalutato il rapporto, il bilanciamento, ...

"Qui in Corea del Nord moriamo di fame": le testimonianze raccolte in segreto da un'inchiesta della Bbc la Repubblica

advirtió hoy sobre los nuevos y provocativos ejercicios militares que realizan Estados Unidos y Corea del Sur. Las tropas estadounidenses estacionadas en suelo surcoreano y el Ejército títere de Seúl ...El buen ánimo en la 'Bicolor' se refleja en las instantáneas y en las imágenes de cada de las prácticas del equipo de todos. Sin embargo, la incógnita saltó a la palestra por conocer qué futbolsita ...