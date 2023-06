(Di giovedì 15 giugno 2023) La ITF ha reso noto cheè statodi. Il giocatore spagnolo, 41 anni e prossimo al ritiro a fine stagione, sarà alla guidafasidella manifestazione a squadre. La fase a gironi si disputerà dal 12 al 17 settembre in quattro città europee, mentre la fase a eliminazione diretta con l’assegnazione del titolo sarà in programma dal 21 al 26 novembre in Spagna., giàdell’Open di Madrid, ha vinto lacon la formazione iberica nel 2008, 2009, 2011 e 2019. SportFace.

Al centro, vi è il racconto delle cinque stagioni in cui la nazionale italiana di tennis, guidata da Pietrangeli, con Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli, giunse nella finale di, ...Corrado Barazzutti, ex capitano della nazionale italiana alla, ha parlato ai microfoni di Oasport , trattando diverse tematiche. Prima fra tutte quella sul rendimento degli italiani ...Sono i numeri a confermare quanto Lopez abbia sempre tenuto alla. E' infatti il giocatore che per più tempo ha preso parte alla manifestazione. L'ha infatti giocata per quindici anni con ...

Coppa Davis 2023, Feliciano Lopez nominato direttore delle Finali SPORTFACE.IT

Il medico Ruiz-Cotorro dopo l'intervento di venerdì: "È andato tutto bene. Per Rafa è una situazione nuova, non è felice ma lavorerà con calma" ...Procacci ha diretto la serie tv «Una squadra»: «Quattro giocatori e un capitano, Nicola Pietrangeli: cinque personaggi da cinema. Sinner secondo me può vincere uno Slam, Federer il più grande, bisogne ...