Conte assente ai funerali? Indizio di ritardo | chi lo seppellisce con una sola frase

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il dilemma morettiano deve essersi impossessato di Giuseppenon appena appreso della morte di Silvio Berlusconi. "Mi si nota di più se vado o se non vado?: il funerale - un funerale di Stato - dell'odiato avversario politico va disertato o il fondatore di Forza Italia va omaggiato come fanno tutti gli altri? Alla fineha scelto per l'Aventino: i suoi non gli avrebbero mai perdonato - dopo le polemiche sul messaggio istituzionale di cordoglio per la scomparsa del presidente azzurro - la presenza in Duomo a testa china davanti al feretro del Cav. L'ordine di scuderia nei Cinque Stelle è stato tanto perentorio quanto trasversale: esclusa perfino la partecipazione di parlamentari pentastellati alle trasmissioni televisive che avessero inquadrato l'evento. Era invece presente alla cerimonia religiosa per l'ex leader del centrodestra la ...