Conte assente ai funerali di Berlusconi nonostante il Governo con il Cav Ironia per le sue spiegazioni

, oltre a essere stato presidente del consiglio, rappresenta un movimento che siede in Parlamento e che peraltro ha sostenuto il recente governo Draghi proprio assieme al partito di Berlusconi. ...Prosegue: Allo stesso modo pero' ritengo una forma di rispetto nei confronti sia del dolore delle persone vicine a Berlusconi che della storia e dei valori che condivido intimamente con la mia ...... il funerale - un funerale di Stato - dell'odiato avversario politico va disertato o il fondatore di Forza Italia va omaggiato come fanno tutti gli altri Alla fineha scelto per l'Aventino: i ...

Funerali Berlusconi, Conte assente: il leader 5 Stelle sceglie il silenzio - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Le assurde motivazioni Conte sull'assenza ai funerali di Stato di Berlusconi: "Rispetto alla sua famiglia e al Movimento". Ma nessuno in buona fede avrebbe ritenuto sbagliata la sua partecipazione ...«Sacro il rispetto per la morte e per il dolore dei familiari, altra cosa il passato e i valori che non condividiamo». «Parossismo agiografico, meglio sobrietà e coerenza con propria storia» ...