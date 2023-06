(Di giovedì 15 giugno 2023) Una famiglia su tre è in sofferenza e trevivono nel sovraffollamento. La povertà educativa rende inadeguati quasi 37 ragazzi della terza media su 100 e nel 2022, 7ni su 100 hanno scelto di non curarsi

...Assemblea nazionale di- La 41esima Assemblea nazionale annuale di...e Start - Up - Fondazione Ricerca & Imprenditorialità presenta il primo rapporto insul "......Assemblea nazionale di- La 41esima Assemblea nazionale annuale di...e Start - Up - Fondazione Ricerca & Imprenditorialità presenta il primo rapporto insul "...- Roma: summit Corcom - Digital 360 'Telco per l'- Paradigma TechCo per tornare alla ... - Roma: assemblea nazionale. Partecipano, tra gli altri, Matteo Salvini, ministro delle ...

Confcooperative: “In Italia 3 milioni di lavoratori in nero con una paga annuale di 6 mila euro l’anno” La Stampa

È l'appello del presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini ... creano lavoro e pagano le tasse in Italia. Valgono l'8% del Pil. Realizzano il 25% dell'agroalimentare Made in Italy. Rappresentano ...Una storia forlivese fatta di passione, lavoro e generosità e un personaggio, Giampaolo Brogliato, scomparso ieri mattina a 82 anni. Ha creato nel 2007, grazie a un’intuizione, una società, la Ciba Br ...