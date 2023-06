Concorso ISS | 5 Posti Vari Profili

(Di giovedì 15 giugno 2023) Selezioni pubbliche, per la copertura di 5ine strutture, a tempo determinato, per la durata di 2 anni Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e prova-colloquio,per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata didue anni, di personale con ie le destinazioni sottoindicati: una unita’ di ricercatore – III livello professionale – pressoil Dipartimento malattie cardiovascolari, dismetaboliche einvecchiamento – codice: TD RIC MACA 2023 01; una unita’ di ricercatore – III livello professionale – pressoil Dipartimento malattie cardiovascolari, dismetaboliche einvecchiamento – codice: TD RIC MACA 2023 02; una unita’ di funzionario di amministrazione – V ...

Genes in Space è unnazionale per studenti dai 7 ai 12 anni per progettare esperimenti di ... eNational Laboratory. Scioglimento del ghiaccio, tempeste solari e recupero dell'assetto La ...È andata in orbita sull'la prima volta nel 2019 coronando il suo sogno di bambina segnando ... anche per il prossimo decennio, pure i cinque nuovi astronauti selezionati dall'Esa con il...Si è conclusa la prima edizione delle Olimpiadi FANUC della Robotica , ildi robotica ... Al 2° posto il team composto dagli studenti Simone Parlato e Filippo Andriolo dell'Marzotto - ...

In Italia cala la mortalità materna, -24,5% tra il 2011 e il 2019 ISS

Indetto Concorso per Operatori Socio Sanitari (OSS) in Ausl Romagna. Ecco domanda, bando e corso di formazione on line. Potreste trasferirvi a Rimini, Cesena, Cesenatico, Cervia, Forlì, Riccione, ...La Uil Fpl Basilicata esprime il proprio dissenso per la scelta di espletare il concorso per Operatori Socio Sanitari in ... almeno per portare a termine le stabilizzazioni di tutti gli OSS e le altre ...