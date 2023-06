Concorso INAF di Catania | 1 Posto da Ricercatore

(Di giovedì 15 giugno 2023)pubblico, per la copertura di 1diIII livello, a tempo determinato della durata di 2 anni, prorogabile III Livello L’-Osservatorio astrofisico dibandisce unpubblico per titoli e colloquio, ad undi– III livello, con contratto di lavoro tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, della durata di due anni, eventualmente prorogabile, per le attivita’ di «Spettropolarimetria di plasmi dilaboratorio» finanziate nell’ambito della proposta progettuale «IR0000034 STILES: Strengthening the Italian leadership in ELT and SKA», finanziata dalla Unione europea con il Programma Next Generation EU – Codice unico di progetto: ...

Unpubblico, per titoli ed esami, è stato bandito dall'Istituto nazionale di Astrofisica ... che è disponibile al seguente indirizzo: https://pica.cineca.it/L' Agenzia Spaziale Italiana , in collaborazione cone CNR , bandisce undi idee per la realizzazione del Logo di " EMM ", progetto che si basa sull'idea di utilizzare la Luna come sito privilegiato per osservare la Terra e l'Universo ......con l'" Osservatorio Astronomico d'Abruzzo per individuare uno studente in dottorato di ricerca, da selezionare secondo le modalità indicate da una convenzione e da un Bando diin base ...

Concorso “Osserva il cielo e disegna le tue emozioni” 2023 ... EduINAF

La VII edizione dedicata a “La Sete” Avezzano - La Sete rappresenta il tema centrale della nuova edizione del Festival Cinema e Ambiente Avezzano. La scarsità delle risorse idriche, il loro spreco e, ...