Concorso CNR di Roma | 2 Posti da Collaboratore Tecnico

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 15 giugno 2023) Concorsi pubblici, per la copertura di 2dienti di ricerca VI livello, a tempo indeterminato, Ufficio ICT (DCSR) diSi rende noto che sono indette selezioni pubbliche per la copertura di 2dapresso il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Bando diIl testo integrale del bando è consultabile sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazioned elle domande è fissatore perentoriamente per il giorno 13 luglio 2023 Approfondimenti Bando ...