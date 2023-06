Concorsi nell’Aeronautica superati in cambio di soldi | l’operazione ‘Quota’ tocca Benevento e Napoli

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIn data 15.06.2023, militari del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, hanno eseguito nelle province di Foggia,, Roma, Taranto e, collaborati nella fase esecutiva dai militari dei rispettivi comandi provinciali, n.6 (sei) misure cautelari personali nei confronti di sottufficiali e un Ufficiale dell’Aeronautica Militare e di un dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, ritenuti responsabili dei reati di corruzione, traffico di influenze illecite, falso e sostituzione di persona ed hanno contestualmente dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, per 523.500 euro nei confronti di due sottufficiali, ritenuti i principali indagati. I provvedimenti sono stati emessi dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia, su ...

