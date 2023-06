Concita De Gregorio sul lutto nazionale per Silvio Berlusconi | “E’ un’esagerazione”

De, nel suo articolo sui funerali di Silvio Berlusconi, pubblicato su La Stampa parla della 'apoteosi di vedove truccate con sapienza per sembrare senza trucco e sfingee , dunque. ...E poi la letteratura: 'Le nostre anime di notte' di Kent Haruf proposto da Lella Costa, 'Le donne di malamore' dal romanzo Malamore diDeportato in scena da Lucrezia Lante Della ...'Marina e Marta mano nella mano', titolaDenel fondo. ' Mediaset , Cairo e partito, i fratelli sono in trincea' si legge a centro pagina. In spalla Giovanni Orsina affronta il tema ...

Lutto nazionale per Berlusconi, Concita De Gregorio: "Un'esagerazione, mi chiedo come mai Un modello molto negativo" La7

«Affermiamo la nostra contrarietà rispetto alla decisione della presidenza del consiglio dei ministri in merito all'indizione del lutto nazionale, che è del tutto inusuale e inappropriata, frutto di v ...Lutto nazionale per Silvio Berlusconi, per Concita De Gregorio è un'esagerazione: "Mi chiedo cosa ci sia nella psiche collettiva" ...