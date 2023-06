Concept di nave da crociera zero emissioni e copilota AI

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 15 giugno 2023) Le auto elettriche sono al centro dell’attenzione della maggior parte delle persone perché interessano direttamente chiunque abbia necessità di spostarsi con un’auto, ma non sono i soli mezzi che passeranno all’elettrico o a fonti energetiche alternative come ildida. Il varo previsto per il 2030 di Sea, prevede l’utilizzo di diversi fonti di alimentazione per caricare la batterie da 60 megawattora come sistemi di vele retrattili con pannelli solari. Hurtigruten Norway ha presentato il progetto per la prima volta nel marzo del 2022 e dopo un anno di studi di un consorzio di 12 partner marittimi e dell’istituto di ricerca SINTEF possiamo dare un primo sguardo al futuro della navigazione marittima. Lancia Pura HPE: la...