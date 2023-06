Con “Rapito” forse Bellocchio vuole dirci che c’è un solo Dio per tutti noi

(Di giovedì 15 giugno 2023) Approfittando della Festa del Cinema abbiamo visto “” di Marcotratto dal libro-soggetto Il caso Mortara. La vera storia del bambino ebreodal papa (Mondadori 1996) di Daniele Scalise, con l’aiuto alla sceneggiatura di Susanna Nicchiarelli, di quel geniaccio di Edoardo Albinati e di Daniela Ceselli. Bologna 1851, la famiglia Mortara del padre Salomone ‘Mammolo’ (Fausto Russo Alesi) e della madre Marianna (Barbara Ronchi) dà alla luce il sesto figlio, Edgardo (da bambino Enea Sala), che ha da infante una febbricola che viene intrepretata dalla governante cattolica Anna Morisi (Aurora Camatti) come una sua probabile dipartita: e per paura che il bambino finisca nel limbo lo battezza. Nel 1856 il Santo Inquisitore della Diocesi felsinea Feletti (Fabrizio Gifuni) fa rapire il piccolo ingannando anche il maresciallo ...

Con "Rapito" forse Bellocchio vuole dirci che c'è un solo Dio per tutti ... IlNapolista

