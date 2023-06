... pari appena al 5% del totale, e capire se il restante 95% sia davvero fatto di materia oscura ed energia oscura oppure no: e' quanto si prepara a fare il satellitedell'Agenzia Spaziale ...... atteso per la prima settimana di luglio da Cape Canaveral, in Florida (Usa),osserverà per ... Il Dipartimento di Fisica e scienze della terra di Unife partecipa alla missioneil gruppo ...Ferrara si occuperà, tra l'altro, di mettere insieme le informazioni fornite dalla radiazione cosmica di fondo (Cmb), osservata da Planck e altri telescopi,i dati di, per moltiplicarne il ...

Con Euclid Europa e Italia a caccia dell'universo oscuro - Mondo Agenzia ANSA

Nella sede di Thales Alenia Space all'Aquila sono stati realizzati due strumenti fondamentali per la missione Euclid: il trasponder e l'antenna " Un lavoro straordinario e entusiasmante svolto nel cor ...