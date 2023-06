Con Berlusconi sono stati scorretti Chi attacca Senaldi

(Di giovedì 15 giugno 2023) La politica prima, durante e dopo. Se l'erede naturale sembra essere Giorgia Meloni, per il passato c'è qualcosa da sottolineare. Molti giornalisti ritengono che il fondatore di Forza Italia non abbia mantenuto la promessa di fare le riforme utili al Paese. A questo proposito, Pietro, vicedirettore di Libero, ha detto la sua a “Stasera Italia”, talk preserale su Rete4, giovedì 15 giugno. "è stato combattuto politicamente in maniera scorretta e questo ha levato molto all'Italia"@Pa #StaseraItalia pic.twitter.com/cm6LWSYbaw — Stasera Italia (@StaseraItalia) June 15, 2023 “Silvioè stato molto amato e molto osteggiato però politicamente è stato combattuto spesso in maniera scorretta dal mio punto di vista e questo ha levato molto ...

... ricordando la presenza di Marcello Dell'Utri e di Denis Verdini ai funerali di Silvio. Stavolta a insorgere è Buccini, che premette di non essere mai stato berlusconiano, ma accusa il ...... fino a Forza Italia: Marinascende in campo Tajani può passare da capo - partito a ... Oggi sarannonoi, in ordine di scaletta: Flavio Tosi, deputato di Forza Italia; la vicepresidente ...Il mio auspicio è che si argomentile ragioni del cervello', ha aggiunto Nordio. Tajani:sarebbe soddisfatto da riforma della giustizia 'Ho voluto ricordare' in Cdm 'l'umanità di ...

Funerali Berlusconi: pianto a dirotto e sguardo fisso per Marta Fascina, mano nella mano con Marina. Le lacrime degli ... QUOTIDIANO NAZIONALE

L'addio a Berlusconi. Le due facce del mercato del lavoro: crescono gli occupati ma sale il divario per livelli d'istruzione. L'Erasmus in Italia e il rischio caos per i voli europei.Due sono le questioni che riguardano il futuro del gruppo Berlusconi. La prima concerne il testamento, la seconda il mercato. Dalle volontà di Berlusconi dipende il destino di un terzo del suo… Leggi ...