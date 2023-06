Commissione | ' le attività di soccorso in Grecia sono la priorità'

(Di giovedì 15 giugno 2023) BRUXELLES - "Ledi ricerca e salvataggioancora in corso e l'assolutadi tutti è fare tutto ciò che posvista la situazione. Non è tempo per eventuali indagini" su quanto è ...

Così il portavoce dellaUe, Eric Mamer , rispondendo alle domanda sul naufragio in Grecia durante l'incontro quotidiano con la stampa. "Ledi ricerca e salvataggio sono ancora in ...... quest'anno compie 50 anni di. E quindi è un'altra materia sulla quale la nostra ...al Primo Ministro Abela abbiamo lavorato per cambiare un po' il paradigma di questi anni della...'E' molto grave che nel decreto si intervenga sui requisiti per l'professionale dei sovrintendenti degli enti lirici ponendo il limite dei 70 anni. In ...alla Camera e capogruppo in...