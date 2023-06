Commesse irregolarità E il Tar annulla la vittoria elettorale del centrosinistra

... non potendosi condividere il tentativo del Comune di sminuire la rilevanza delle'. Quelle pronunciate dal Tar, sottolineano ancora Morrone e Raffaelli sono "parole dal ...... non potendosi condividere il tentativo del Comune di sminuire la rilevanza delle. È infatti del tutto irrilevante che le stesse dipendano dall'inesperienza dei Presidenti e ...... non potendosi condividere il tentativo del Comune di sminuire la rilevanza delle. È infatti del tutto irrilevante che le stesse dipendano dall'inesperienza dei Presidenti e ...

"Commesse irregolarità". E il Tar annulla la vittoria elettorale del ... ilGiornale.it