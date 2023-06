(Di giovedì 15 giugno 2023) Ilè il miglior alleato contro la calura estiva. Fresco ma strutturato, è perfetto per combattere l’afaperdere in eleganza. Tanto comodo quanto dispettoso, ilè anche il tessuto che più facilmente si stropiccia, basta guardarlo per sgualcirlo. Della stessa famiglia della carta, composto per il 70% da cellulosa, difficilmente torna alla posizione iniziale dopo esser stato piegato. Di conseguenza,gli indumenti inpuò rivelarsi una faccenda alquanto complessa. Esistono però alcuni trucchetti che, se applicati nel modo giusto, possono facilitare (anche di molto) l’operazione e garantirci dei capi dalla piega perfetta e che resiste a lungo, anchedail ...

il lino nel modo giusto. Si comincia dal lavaggio. La stiratura inizia ben prima: per assicurarsi una piega perfetta il lino va anche lavato nel modo giusto . Tessuto naturale e ...

Come stirare il lino con (o senza) ferro da stiro DiLei

Inoltre, questo metodo di asciugatura può provocare pieghe davvero difficili da stirare, rovinando il tessuto. Come fare Stendete i capi al contrario, in un luogo ben arieggiato e lontano dai raggi ...Lavare, stendere, raccogliere e stirare: fare il bucato non è esattamente un processo veloce, quindi è sempre bene prestare attenzione ad alcuni accorgimenti per risparmiare tempo da dedicare magari a ...