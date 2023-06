(Di giovedì 15 giugno 2023) Milano, 15 giu. –(Adnkronos) - Fare impresa in modoè un'opportunità per stimolare l'innovazione, motore di crescita economica e sociale. Una visione sul futuro che trova concretezza negli importanti investimenti realizzati negli ultimi 10daHbc, il principale imbottigliatore di prodotti a marchio TheCompany sul territorio nazionale, che hacircadinel nostro Paese in iniziative volte a promuovere un processo di innovazione partirmente focalizzato sulla transizione verso un modello di economia cirre. È quanto emerge dal 19mo Rapporto di Sostenibilità di ...

Una visione sul futuro che trova concretezza negli importanti investimenti realizzati negli ultimi 10 anni daHBC Italia, il principale imbottigliatore di prodotti a marchio The- ...L'AQUILA " Fare impresa in modo sostenibile è un'opportunità per stimolare l'innovazione, motore di crescita economica e sociale, è quanto emerge dal 19° Rapporto di Sostenibilità diHBC Italia dal titolo 'La Scelta di Guardare Lontano', revisionato da Deloitte & Touche, redatto secondo i parametri di rendicontazione internazionale Gri Standards in accordance e ...Apple si conferma il Most valuable brand. Microsoft supera Amazon raggiungendo Google nei top 3.torna nella Top 10 per la prima volta dopo sette anni. L'ultimo ranking Kantar BrandZ Most Valuable Global Brand mostra che per il 2023 il valore complessivo dei top 100 brand al mondo è ...

Coca Cola Hbc Italia, in 10 anni investito mezzo miliardo di euro per lo sviluppo sostenibile Adnkronos

Milano, 15 giu. – (Adnkronos) – Fare impresa in modo sostenibile è un’opportunità per stimolare l’innovazione, motore di crescita economica e sociale. Una visione sul futuro che trova concretezza negl ...A poco più di una settimana dall’inizio degli I-Days Milano Coca Cola tanti altri nomi della grande musica internazionale e italiana si aggiungono al già lungo elenco di artisti che calcheranno il pal ...