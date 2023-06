(Di giovedì 15 giugno 2023) Presentato Rapporto di Sostenibilità 'La Scelta di Guardare Lontano' Fare impresa in modoè un’opportunità per stimolare l’innovazione, motore di crescita economica e sociale. Una visione sul futuro che trova concretezza negli importanti investimenti realizzati negli ultimi 10daHbc, il principale imbottigliatore di prodotti a marchio TheCompany sul territorio nazionale, che hacircadinel nostro Paese in iniziative volte a promuovere un processo di innovazione partirmente focalizzato sulla transizione verso un modello di economia cirre. È quanto emerge dal 19mo Rapporto di ...

... il ristorante spin - off aperto nella capitale degli hamburger per offrire un'alternativa economica ai suoi ristoranti di lusso (si fa per dire: un panino con unaviaggia intorno ai ...Una visione sul futuro che trova concretezza negli importanti investimenti realizzati negli ultimi 10 anni daHbc Italia, il principale imbottigliatore di prodotti a marchio The- ...Una visione sul futuro che trova concretezza negli importanti investimenti realizzati negli ultimi 10 anni daHBC Italia, il principale imbottigliatore di prodotti a marchio The- ...

Coca Cola Hbc Italia, in 10 anni investito mezzo miliardo di euro per lo sviluppo sostenibile Adnkronos

Una visione sul futuro che trova concretezza negli importanti investimenti realizzati negli ultimi 10 anni da Coca-Cola Hbc Italia, il principale imbottigliatore di prodotti a marchio The Coca-Cola ...Dall'autoproduzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili all'autoproduzione di CO2, allo sviluppo dell'economia circolare sino all'adozione di 1,8 milioni di api per agevolare la biodiversità: ...