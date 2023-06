Cittadini e medici insieme per difendere Ssn | sit-in in 39 città

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu. (Adnkronos Salute) - Da Brunico a Catania, oggi in 39e iscendono in piazza per manifestare a difesa della sanità pubblica. L'iniziativa nasce dall'Intersindacale della dirigenza medica, veterinaria e sanitariaalle associazioni di pazienti e. La presentazione alla stampa oggi a Roma dove a metà mattinata si svolgerà un sit-in davanti al ministero dell'Economia e Finanze. Bisogna "fermare la deriva verso la privatizzazione dei servizi sanitari e la frantumazione di un diritto che la Costituzione vuole assicurare anche attraverso la valorizzazione dei professionisti”, sottolinea l'Intersindacale. “La salute non è una merce e salvare il Ssn è ancora possibile”, rimarcano i sindacati dei. Secondo i rappresentati dei camici ...