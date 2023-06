Ciro Immobile chiede i danni all' Atac dopo l' incidente col tram a Roma | scende in campo il perito

Emergono nuovi sviluppi sull' incidente stradale che ha visto coinvolto l'attaccante e capitano della Laziolo scorso 16 aprile a Roma. Con la sua auto si era scontrato con un tram in piazza delle Cinque Giornate. La richiesta di. Le responsabilità dell'incidente . Il bilancio ...Dopo averlo malmenato, Piccirillo ha chiesto all'anziano l'atto di proprietà dell'e 5mila ...Piccirillo, 68 anni, soprannominato 'Barabba', è il fratello di Rosario Piccirillo, detto (o' ...Il tecnico jesino sembra orientato ad andare sul sicuro, schierando la formazione migliore con il ritorno in campo di, titolare dopo l'ultima sciagurata apparizione nel match perso ...

I pronostici della stagione appena terminata in Serie A fatti da vari addetti ai lavori davano la Lazio fuori dalle primissime posizioni. Lo stesso club biancoceleste si è preso una ...Torna prepotentemente d’attualità il nome di Giovanni Simeone per la Lazio. Ieri ne hanno nuovamente parlato Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis a Milano, dove entrambi si trovavano per partecipare ...