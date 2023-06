Cinque youtuber travolgono una Smart per fare un video sui social | muore un bimbo | indagato per omicidio colposo il ventenne alla guida

Nel frattempo, gli agenti della polizia di Roma Capitale sono al lavoro sui cellulari delle... Poche ore più tardi, sarà proprio una Smart la macchina centrata in pieno dai quattro. ...I pm di Roma contestano l'omicidio stradale al ventenne che ieri sera, alla guida del Suv Lamborghini coinvolto nell'incidente a Casal Palocco, ha causato la morte di un bimbo dianni oltre al ferimento della madre e della sorellina. Scontro mortale a Roma: non chiamiamoli più incidenti ASSIA NEUMANN DAYAN 15 Giugno 2023 Al vaglio degli inquirenti, coordinati dal ...... intanto, al lavoro sui cellulari dellepersone che erano a bordo del Suv, che era stato ... Leggi Anche 'Vivo 50 ore in auto', le sfide deglia bordo del Suv che ha ucciso il bambino di ...

Manuel morto a 5 anni travolto dall'auto guidata dagli YouTuber: l'ipotesi della sfida sul web finita in tragedia RomaToday

È morto per una sfida social, il bimbo di cinque anni che ieri è rimasto coinvolto in un ... A bordo dell’auto sportiva viaggiavano i TheBorderline, 4 ragazzi di Roma, youtuber da 600mila follower, ...Il loro gruppo si chiama "TheBorderline". Hanno un canale Youtube con 600mila iscritti e una pagina TikTok con quasi 260mila follower ...