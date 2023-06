Cinque youtuber travolgono una Smart per fare un video sui social | muore un bimbo | indagato per omicidio colposo il ventenne alla guida Uno dei ragazzi | “Un trauma indescrivibile”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Analisi sui cellulari deia bordo dell’auto. I pm disporranno una consulenza sulla velocità del suv. Salvini: ai cretini al volante via la patente per sempre

... Salvini si è soffermato sul nuovo codice della strada: "Un bimbo dianni è morto alle porte di Roma, pare fosse in svolgimento una competizione social diin 5 su una Lamborghini che ...- Matteo Di Pietro, Alessio Ciaffa, Leonardo Golnelli, influencer del gruppo "The Borderline", con oltre 600mila follower su YouTube - avevano preso a noleggio una Lamborghini per ...La vita di questi ragazzetti è un'eterna rincorsa a un famosissimoamericano. Peccato che ... Poi arriva lo schianto e icompagni tentano di cancellare ogni prova social, anche i ...

Youtuber sotto accusa: sfida social nel Suv che ha ucciso un bimbo ... AGI - Agenzia Italia

L'opportunità che guidatori giovani si mettano al volante di automobili di grossa cilindrata è tornata al centro del dibattito pubblico dopo l'incidente di ...