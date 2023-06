Cinque youtuber travolgono una Smart per fare un video sui social | muore un bimbo | il ventenne alla guida positivo alla droga Uno dei ragazzi | “Trauma indescrivibile”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Analisi sui cellulari deia bordo dell’auto. I pm disporranno una consulenza sulla velocità del suv. Salvini: ai cretini al volante via la patente per sempre

ROMA " È morto per una sfida social, il bimbo di 5 anni che ieri è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Roma, poco prima delle 15 in via

The Borderline, chi sono i 5 youtuber della sfida sulla Lamborghini [VIDEO] AGI - Agenzia Italia

Il ragazzo al volante del Suv Lamborghini è uno youtuber. Gli viene contestato il reato di omicidio stradale. I pm di Roma contestano l’omicidio stradale al ventenne che ieri sera, alla guida del Suv ...Cinque anni appena il bimbo di Roma, Manuel, morto ieri dopo che un Suv guidato da alcuni youtuber ha centrato in pieno la Smart guidata dalla mamma a bordo della quale c’era anche la sua sorellina, ...