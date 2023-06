Un giovane cinese su cinque era disoccupato a maggio: un tasso del 20,8% e un nuovo record per il Paese asiatico, secondo i dati ufficiali diffusi oggi dall'Ufficio nazionale di statistica. Questo ......A livello di trimestre è l'ottavo consecutivo in cui si registra una crescita con la...9% su anno) grazie a un " eccezionale aumento delle vendite di prodotti farmaceutici verso la"...18,4%) 04:00: Tasso(preced. 5,2%) 04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4,1%; preced. 5,6%).

Cina: disoccupazione giovanile al 20,8%, nuovo record - Ultima Ora Agenzia ANSA

Nuovo picco di disoccupazione giovanile in Cina. A maggio un giovane cinese su cinque era disoccupato: un tasso del 20,8% e un nuovo record per il Paese asiatico, secondo i dati ufficiali diffusi dall ...Un giovane cinese su cinque era disoccupato a maggio: un tasso del 20,8% e un nuovo record per il Paese asiatico, secondo i dati ufficiali diffusi oggi dall'Ufficio nazionale di statistica. (ANSA) ...