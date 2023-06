“Cicatrice” | il nuovo singolo di LaNaif

(Di giovedì 15 giugno 2023) MILANO – Fuori il 16 giugno, su tutte le piattaforme digitali e anche in videoclip, “”,de La Naif. Il brano è un pop italiano arricchito dalla presenza del sassofono, performato da Samuel Brunetto. “” è un ricordo vivo, un ritorno alla luce e un inno alla fiducia, nonostante le brutture che la vita stessa propone. “Ci sono storie che vale la pena ascoltare e raccontare”, dichiara l’artista. “è un omaggio alla storia, all’esperienza di una cara amica.è una dedica per tutte le anime belle che nonostante le brutture della vita, seguono la luce”. Dalle 24 del 16 giugno ilsarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. Lo stesso giorno uscirà su YouTube il videoclip, realizzato nel suggestivo museo Hoffman di ...

