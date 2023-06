Ciampino – Sabato torna l’iniziativa ‘un’estate al mare…in bus’

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 giugno 2023) – Da17 giugno sarà possibile raggiungere il litorale di Ostia con la nuova linea bus attiva tutti i lunedì, mercoledì, venerdì e(festivi esclusi). Il servizio – promosso dal Comune diin collaborazione con Schiaffini Travel Spa – sarà attivo fino al 10 settembre. Si conferma anche per quest’anno, la riduzione del prezzo giornaliero del biglietto a 1 euro. “anche quest’anno un importante iniziativa che consente ai tanti residenti di raggiungere comodamente il litorale di Ostia – ha commentato la Sindaca Emanuela Colella – Lo scorso anno siamo riusciti a ridurre il costo del biglietto a 1 euro e quest’anno manteniamo la cifra costante per venire incontro alle esigenze dei cittadini in un periodo di forti rincari. Ringraziamo Schiaffini, l’azienda preposta al servizio di trasporto, per ...