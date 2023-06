Ciambellone frullato con ricotta e marmellata | davvero squisito!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ilallaè un dolce morbidissimo, dal profumo intenso ed inebriante di limone! L’impasto si realizza in 3 minuti di orologio, a patto di usufruire di un mixer da cucina. Cuoce in mezz’ora circa, a seconda delle performance del vostro forno, regolatevi come d’abitudine, fate sempre la prova stecchino prima di sfornarlo. Soffice e umido, non prevede l’utilizzo del burro ed è perfetta per una colazione nutriente, ma leggera. Oppure, offritela a merenda ai piccoli di casa per un break sano e genuino, che li ricarichi senza appesantirli. Delizioso anche come fine pasto, chiude la giornata con dolcezza e allegria. Insomma, state per scoprire una ricetta semplice e golosa che vi permetterà di regalare gioia in famiglia. Curiose? Iniziamo!...