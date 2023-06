L'aggressore ha tentato la fuga, ma è stato individuato e arrestato dopo poche ore: a dargli la caccia venticinque pattuglie di, un elicottero e i cani di ricerca. Sul posto sono giunti i ...Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti dellalocale di Tradate e i ... I sanitari hanno prestato le cure del caso anche alla donna che guidava la vettura, sottoper l'accaduto.... a Chi l'ha visto la testimonianza inedita In codice rosso anche i cinque ragazzi, a cui la... Uomo ucciso da un ragno violino,in hotel. Gli esperti: "Cosa fare se si è morsi" Giulia ...

Choc Polizia: stavolta a Siracusa l’ennesimo suicidio di un agente. Li.si.po. e PNFD: “Un ‘virus’ che non accenna a diminuire” Italia Sera

Ancora una drammatica notizia che investe la Polizia di Stato, che stavolta viene dalla Questura di Siracusa, dove un poliziotto di 42anni si è tolto la vita sparandosi presumibilmente con la pistola ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...