Choc in spiaggia | Piergiorgio muore a 58 anni | la tragedia mentre si rilassava leggendo un libro

(Di giovedì 15 giugno 2023) Uomo di 58travolto da un massosi trova in. La terribilesi è consumata nel primo pomeriggio di martedì 13 giugno, intorno alle 13, in una delle spiagge dell’isola La Maddalena, in Sardegna. L’uomo si chiamavaBenaglia, era un fisioterapista di Cureggio, provincia di Novara, e aveva lo studio a Maggiora. Secondo le prime ricostruzioni potrebbe essere stato un gioco della nipotina a provocare il fatale incidente. Piergiogio si trovava incon la nipotina di 8. Stavaunsdraiato su un asciugamano all’ombra di un costone roccioso. Ad un certo punto la nipotina sarebbe salita su un masso in bilico che si è staccato dalla parete e ha travolto ...

Doveva essere una mattinata come tante in vacanza, un libro da portare in spiaggia e una nipotina con la quale trascorrere la giornata: era da pochi giorni sull'isola di La Maddalena, ospite ...