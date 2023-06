Chip | ecco perché il mercato cinese conta per Stm e non solo

Leggi su formiche

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il secondo più grandemakers europeo, STMicroelectronics – azienda con partecipazione dello Stato italiano e quello francese, con sede ad Agrate Brianza e Crolles, Francia – ha siglato una partnership con Sanan Optoelectronics. Fondata nel 1993 a Xiamen, nella regione del Fujian, Sanan è un’azienda diche opera in diversi segmenti del business dei semiconduttori, tra cui i wafer per celle solari e leader nella produzione diper Led. Tra i suoi clienti si annoverano i produttori di monitor, dispositivi per l’illuminazione e mobile, i display dei computer e delle Tv. L’azienda è quotata alla borsa di Shanghai, con un market cap di circa 12 miliardi di dollari. L’azienda vede tra i suoi azionisti di maggioranza lo Stato, attraverso le quote detenute dalla Sasac (State-owned Assets Supervision & ...