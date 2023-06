Chicago Med 7 dove vedere le puntate in tv | streaming | replica

(Di giovedì 15 giugno 2023)MED 7. Da giugno 2023 arriva in chiaro su Italia 1 la settima stagione della serie tv della NBC. Ecco di seguitolein tv,. TUTTO SU #MEDMed 7lein tv eLa serie tvMed 7 andrà in onda da giugno 2023 in prima serata su Italia 1 alle ore 21:20 circa con tre episodi alla volta. La diretta sarà disponibile anche indal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.Med 7Per chi si perdesse una ...

Stasera , 15 giugno, a partire dalle 21:20, su Italia 1 vanno in onda due nuovi episodi diFire 10 e, a seguire, due nuovi episodi di7 . Le serie fanno parte del franchise '', creato da Michael Brandt e Derek Haas, a cui appartiene anche il progettoPD, in onda sempre su Italia 1.

Trama: L'episodio segna il ritorno al Med del dottor Ethan Choi (Brian Tee) dopo una lunga riabilitazione a seguito della sparatoria che l'ha visto gravemente ferito nel finale della scorsa stagione.Patrick John Flueger (Adam Ruzek di "Chicago PD") e Nick Gehlfuss (Will Halstead di "Chicago Med"). Kelly è impegnato come docente in un corso all'Accademia e si trova a dover gestire Mercer, una ...