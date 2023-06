Chicago Fire 10 trama episodi 15 giugno 2023 su Italia 1

Leggi su cubemagazine

(Di giovedì 15 giugno 2023)1015. Arriva su1 la stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di. Ecco di seguitoe anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA10o 16 Passionale e rapido. Mason è la nuova recluta della 51 e, come da tradizione, la vittima prescelta per uno “scherzo di benvenuto”. Mentre la squadra discute su quale sia il miglior approccio per realizzare uno scherzo fenomenale, arriva una chiamata. I nostri intervengono su un edificio in fiamme, salvando la vita di un ragazzino, Javi. Orfano, proveniente dall’Honduras, si trovava ...