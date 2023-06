Chi sono i TheBorderline e il video 50 ore in una Lamborghini prima dell' incidente

(Di giovedì 15 giugno 2023) "Non siamo ricchi ma ci piace spendere per farvi divertire a voi". Si presentano così Vito Loiacono, Matteo Di Pietro e gli altri giovani meglio noti come i, scritto tutto attaccato, il gruppo di youtuber balzato sulle paginea cronaca nera dopo essersi alternati per 50 ore alla...

E magari, però,ha risposto al sondaggio semplicemente non si rende conto che se dici "Internet" dici una cosa molto complessa. Certo, cigli adolescenti "attaccati allo schermo", ma ci...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Calciomercatoha "mosso" più soldi sul mercato: Lukaku è 1°i giocatori che, nella storia, hanno 'mosso' più soldi grazie alla somma di ...I THEBORDERLINE " Vito Loiacono, Matteo Di Pietro, Marco Ciaffaroni, Giulia Giannandrea : ciloro dietro il progetto TheBorderline . Quattro youtuber poco più che ventenni che il 14 ...

Un bimbo di 5 anni è morto, a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto in via Aristonico di Alessandria, a Casal Palocco, a Roma. A scontrarsi, per cause… Leggi ...Gesti che non sono passati inosservati e che avrebbero provocato la reazione e l'ira del capogruppo di Uniti per Taviano. "Non possiamo rimanere in silenzio dinanzi all'indecoroso spettacolo che si è ...