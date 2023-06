Chi è Claudia Endrigo | la figlia di Sergio ospite a Oggi è un altro giorno

Leggi su tpi

(Di giovedì 15 giugno 2023) nella puntata del 15 giugno 2023?è la donna che custodisce la memoria di. La donna, nata nel 1965 dal matrimonio del cantautore con Maria Giulia Bartolocci, ha sempre dedicato tanto del suo tempo per ricordare il padre e conservarne la preziosa memoria artistica. Per questo nel 2017 ha deciso di scrivere una biografia, “, mio padre” e Artista per caso, con la prefazione di Claudio Baglioni: “Ho scritto questo libro perché volevo che restasse una traccia di papà”, ha detto. Non era espansivo il cantautore, ma molto affettuoso con la. Non mancavano ovviamente i contrasti: “Mi facevano incavolare la sua rassegnazione e il suo problema con il bere. (..) Non era un alcolizzato, ma la sera beveva ...