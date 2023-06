Chelsea | le risposte a Manchester United e Arsenal per Mount e Havertz

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ildice no all'Inter per i prestiti di Koulibaly e Lukaku, ma non solo. Lo stesso club londinese prova a fare cassa con altri due...

Arrivanoda Londra dove nelle scorse ore è giunto il ds dell'Inter, Piero Ausilio, per discutere dei ...Lukaku (LaPresse) - Calciomercato.itL'Inter lavora all'asse di mercato per il: l'...LEDI ZHANG - Di fronte a certe richieste, Zhang non ha risposto positivamente. Il ... potrebbe anche essere il primo a partire per via di quei discorsi già impostati con il. Ecco ...... provando a convincere ila cederlo in prestito. Cena per Frattesi: Inzaghi ha chiesto lui ... Inzaghi ha dunque chiesto precise garanzie sul mercato, non ottenendo però del tutto le...

Inter su Lukaku e Koulibaly: la risposta del Chelsea, il Bayern... Calciomercato.com

Di Marzio ha parlato del viaggio di Ausilio a Londra per i prestiti dei due giocatori e ha detto la sua anche sulla notizia arrivata dal Telegraph ...Non solo Lukaku, nel mirino del club nerazzurro c'è anche il difensore che vorrebbe tornare a giocare in Serie A ...