Che cos’è l’autenticazione a più fattori? Abilitala subito!

(Di giovedì 15 giugno 2023) Interessante articolo di Kaspersky che vi proponiamo in lettura. Chea più, perché è consigliabile utilizzarla e cosa si intende per “”? Chiunque abbia un account di qualche social network o servizio online, avrà sicuramente già avuto a che fare cona due(2FA, Two-Factor Authentication). Anche se talvolta viene denominata autenticazione in due passaggi, o verifica in due passaggi, il concetto è sempre lo stesso. Se ti chiedi di cosa si tratta esattamente, come funziona e, soprattutto, perché è necessaria, ti trovi nel posto giusto. In questo post cercheremo di rispondere a queste e ad altre domande. Chea due? Per iniziare, vediamo una ...