Challenger Perugia 2023 | grande battaglia Travaglia-Thiem

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 giugno 2023) Gli Internazionali di Tennis Città diG.I.Ma. Tennis Cup sono entrati nel vivo. Nel tardo pomeriggio, sul Centrale gremito del Tennis Club, Stefanoe Dominicsi sono datiper 2 ore e 36 minuti. Alla fine ha prevalso l’azzurro che, grazie ad una splendida rimonta, si è preso lo scalpo dell’ex numero 3 del mondo per 2-6 7-6(6) 6-1. Al secondo turno del torneo ATP125 organizzato da MEF Tennis Events, il tennista di Ascoli Piceno affronterà Francesco Maestrelli in un suggestivo derby. Nella sessione serale braccia al cielo per Raul Brancaccio, che per andare ai quarti di finale ha superato la seconda testa di serie Albert Ramos-Vinolas per 5-7 7-6(4) 6-2.si innamora di– Gli ultimi ...