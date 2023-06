Cena-spettacolo per raccogliere fondi a favore dei bambini indigenti malati

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSolidarietà e, per una serata speciale, con un nobile obiettivo. L’Associazione APS “Il Faro”, presieduta da Anna Ansalone, in collaborazione con il CSV “Irpinia- Sannio”, presieduto da Raffaele Amore, con il prezioso contributo di Rosa Rita Cirignano, è l’artefice dellache si svolgerà venerdì 23, alle 20, al Country Sport di Picarelli,per la raccoltadeiirpini affetti da neoplasie. “ Siamo vicini alle fasce sociali emarginate– commenta Cirignano- ed ai minori che affrontano, in condizioni di povertà, la patologia neoplastica. Abbiamo preso in carico un bimbo della nostra provincia, che affronta coraggiosamente la sua malattia in condizioni di indigenza. Gli abbiamo donato un ...