(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 12 giu. (Adnkronos Salute) - Che si debba fare una 'colazione da re, un pranzo da principi e unada poveri', mangiando poco e leggero, evitando dolci e grassi, alla sera, è una regola assodata. Ma su quali cibi preferire prima di andare a dormire per favorire il riposo e il, i 'consigli degli esperti' sono diversi, a partire da quelli che suggeriscono i carboidrati, il classico piatto di pasta. Ora però ricercatori americani, autori di un nuovopubblicato sulla rivista 'Cell', invertono la rotta, sostenendo che unadi, meglio se vegetali,unpiù. E a fare la differenza - secondo gli scienziati della Harvard Medical School - sarebbe una proteina sintetizzata dalle ...

... dove è più facile scavare una buca e preparare la "mannish water" , una tipica zuppa adi ... ovvero una grande pentola di metallo, perché le famiglie non escono spesso per", sostiene ...Che ignorano le norme di sicurezza, sono sprovvisti di medico die dispositivi di protezione, ...romana tra sguardi complici e carezze di Roberta Mercuri Come la signora Antonietta, sola al ...Il menù prevede unadi erbe di montagna della Paganella . Si parte con un antipasto con terrina di melone caprino e acetosella selvatica. A seguire un primo di raviolo di spinacino Buon ...

Cena a base di proteine favorisce sonno più profondo, lo studio Adnkronos

Mollata la ristorazione fine dining, Fabrizio Di Romualdo si è ritirato in campagna: un grande orto e un home restaurant da 10 coperti ...Antonio De Matteo, star della fortunatissima serie Rai “Mare Fuori, è venuto ad Anzio per presentare il suo ultimo lavoro cinematografico ...