CdS – pronta un’offerta da capogiro all’Inter!”

(Di giovedì 15 giugno 2023) 2023-06-14 22:50:00 Arrivano conferme dal CdS: NEWCASTLE UPON TYNE (INGHILTERRA) – Nicolò Barella è uno dei punti fermi dell’Inter di Simone Inzaghi ma il fascino della Premier League potrebbe far vacillare il club nerazzurro e il centrocampista sardo. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico ‘The Telegraph’, il classe 1997 sarebbe nel mirino del Newcastle United che metterebbe sul piattoda circa 50 milioni di sterline, ovvero 58 milioni di euro. Newcastle in pressing su Barella Secondo il quotidiano inglese, i ‘Magpies‘ sarebbero intenzionati a investire la maggior parte del proprio budget di mercato per ingaggiare un giocatore di qualità a centrocampo: il primo indiziato sarebbe James Maddison, fresco di retrocessione nella Serie B inglese con la maglia del Leicester. Il club bianconero però, qualificatosi per la prossima Champions League ...