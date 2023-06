CCCP | una mostra a Reggio Emilia per i 40 anni di storia della band

(Di giovedì 15 giugno 2023) foto di Paolo Puccini– La Fondazione Palazzo Magnani in collaborazione con il Comune dipromuove e organizza “Felicitazioni!– Fedeli alla linea. 1984–2024”, la grandeinedita nata per celebrare il 40di una delle esperienze musicali più interessantidel punk. Reggiani di nascita anagrafica, concepiti a Berlino, rinati al mondo nell’Paranoica degli‘80, caduti assieme al Muro alla fine di quel decennio, i– Fedeli alla Linea si sono imposti come un fenomeno che ben lontano dall’esaurirsi in queglidimenticati è restato capace di ritrovare continuamente la propria attualità grazie a ...

Io sentoosmosi tra la mia condizione e quella del mondo. Ho visto diversi ragazzi che ... per citare iche sono tornati insieme e sono uno dei miei gruppi preferiti. A 16 anni li ho visti dal ...Al primo piano ci saranno le immagini, mentre al secondo verrà ricreatasorta di comune, come quella di Berlino dove tutto ebbe inizio. L'ambizione deifu poi quella di esprimersi in luoghi ...La storia deiha intercettato alcuni tra i nomi più caratterizzanti degli anni Ottanta, da ... Ghirri, che curò l'aspetto grafico e fotografico del loro ultimo disco, avràintera stanza ...

Un libro edito da Interno4 edizioni e una mostra, prodotta da Palazzo Magnani nei Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia, che racconteranno uno dei gruppi fondamentali del movimento punk italiano e no ...Il momento è arrivato e va in scena con la grande mostra ‘Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea, 1984 – 2024’, presentata a Reggio Emilia, dove sarà in allestimento ai Chiostri di San Pietro, dal 12 ...