Caso Robinho | il brasiliano chiede la traduzione intera del processo | Corte suprema analizzerà il ricorso

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ladel Brasile (STJ) ha fissato per il 2 agosto l’analisi di unpresentato da, condannato in Italia a 9 anni di carcere per uno stupro di gruppo. Ilaccolto dalla STJlaintegrale deltenuto in Italia, una richiesta che era stata inizialmente respinta dal giudice del STJ, Francisco Falcão, relatore della causa. Secondo la difesa di, laintegrale è necessaria per verificare il rispetto del giustonella sentenza emessa dalla Giustizia italiana. Questo in quanto lo stesso governo italiano ha chiesto ufficialmente che la condanna passata in giudicato in Italia venga eseguita in Brasile dato che la Costituzione di ...