Carlo Freccero ricorda l’amico-nemico Berlusconi | “I poteri forti lo hanno ucciso nel 2011”

(Di giovedì 15 giugno 2023), che del Cavaliere è stato «complice e avversario», dagli esordi di Telemilano alla Rai 2 di Santoro e Luttazzi, è stato intervistato sui funerali in piazza Duomo, dal Secolo XIX. Nel corso dell’intervista, hato quello che“definiva il golpe del?, quando venne sostituito dal governo tecnico di Mario Monti.è stato prima complice, poi avversario dipolitico – sostiene– è finito nel, quando i, piùdi lui che pure era stato padrone dell’Italia, lofatto fuori. Da allora è iniziata un’altra storia, quella della finanza e del globalismo, della ...

Un funerale 'poco berlusconiano'. E una eredità 'che sarà più forte nella televisione commerciale, destinata a restare, rispetto alla politica'. E' il giudizio disu Silvio Berlusconi , dopo le esequie di Stato dell'ex premier morto lunedì a 86 anni. Del Cavaliere, racconta, è stato 'complice e avversario', dagli esordi di Telemilano alla Rai 2 ...Estratto dell'articolo di Mauro Zanon per 'Il Foglio' silvio berlusconi - la cinq L'ex studente di Filosofia italiano che, citando McLuhan e Debord, spiegava ai francesi la tivù del futuro, il ragazzo ...Paolo Becchi, di Antonietta Di Rienzo, di, di Angelo Tonelli. Perché anche i 'poeti in tempi di privazione' Ecco cosa ci ha risposto il prof. Paolo Becchi. 'Perché i poeti in tempi di ...

Questo dice di Silvio Berlusconi, nel giorno delle esequie, Carlo Freccero. Che del Cavaliere, racconta, è stato «complice e avversario», dagli esordi di Telemilano alla Rai 2 di Santoro e Luttazzi.